Kufizime të reja për të përballuar shpërthimet e koronavirusit janë imponuar në disa pjesë të Evropës. Por çfarë konkretisht po bëjnë vendet?

Franca ka ndaluar tubimet e mëdha në disa rajone pas shpërthimeve në korrik. Qeveria vendosi po ashtu t’i bënte maskat të detyrueshme në ambientet e mbyllura publike ndërkohë që Parisi dhe disa bashki të tjera, përfshirë Tuluzën, Nicën, Lilën dhe Lionin, i kanë të detyrueshme edhe në ambiente të jashtme.

“Nëse do të ketë një valë të dytë infektimesh”, thotë qeveria, “do të kthehen izolimet lokale ose edhe ai kombëtar”.

Në Spanjë janë lëshuar urdhra për të qëndruar në shtëpi për katër milionë banorë në Katalonjë dhe masa strikte priten ende. Madridi ka bërë të detyrueshme maskat në publik. Pas një rritjeje të rasteve në Gjermani, pati izolime lokale. Tani testimi në aeroport është i detyrueshëm për të gjithë udhëtarët që vijnë nga vendet me rrezik. Fëmijët janë rikthyer në shkolla në gusht dhe në disa zona duhet të mbajnë maska. Me infektimet që janë rritur sërish në Itali, udhëtarët që vijnë tani nga Kroacia, Greqia, Malta dhe Spanja janë të detyruar të bëjnë testin.

Autoritetet mbyllën klubet e natës dhe diskotekat, edhe ato me ambiente të hapura, nga 17 gushti. Ndërsa nga ora 18.00 deri në orën 6 të mëngjesit duhet mbajtur maskë në të gjitha hapësirat publike në vend. Në Belgjikë, situata është shqetësuese. Në Bruksel maska është e detyrueshme në zonat publike dhe në restorante lejohet që maksimumi katër persona të ulen në një tavolinë. Klubet e natës mbeten të mbyllura e po ashtu edhe eventet e ndryshme. Holanda ka mbyllur në disa zona lokalet, kinematë, muzetë dhe parqet e argëtimit. Testime vullnetare bëhen në aeroporte për ata që vijnë nga zona me rrezik. Në Portugali, klubet e natës mbeten të mbyllura edhe pse vendi ka patur shifra më të kënaqshme krahasuar me fqinjët. Në Greqi maskat janë të detyrueshme në supermarkete, dyqane, kafene, parukeri e zyra qeveritare. Udhëtarët që vijnë në vend duhet të plotësojnë formularë me qëllim që të jenë të gjurmueshëm. Nga 17 gushti, baret, klubet dhe restorantet në Athinë e disa zona të tjera duhet të mbyllen në mesnatë.