Irani ka rritur ndjeshëm masat mbrojtëse në ishullin strategjik Kharg, një nga pikat më të rëndësishme për eksportin e naftës, mes frikës për një ndërhyrje të mundshme ushtarake nga Shtetet e Bashkuara.
Sipas raportimit të CNN, që citon burime të inteligjencës amerikane, forcat iraniane kanë shtuar sistemet e mbrojtjes ajrore dhe kanë vendosur mina në zonat përreth ishullit, përfshirë edhe hapësirat e mundshme të zbarkimit.
Ishulli Kharg përpunon rreth 90 për qind të eksporteve të naftës së Iranit, duke e bërë atë një objektiv kritik për ekonominë e vendit dhe një pikë kyçe në zhvillimet e konfliktit.
Raportimet sugjerojnë se administrata amerikane ka shqyrtuar skenarë për marrjen nën kontroll të ishullit, si një mënyrë për të ushtruar presion mbi Iranin që të rihapë Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të energjisë.
Megjithatë, zyrtarë dhe ekspertë ushtarakë paralajmërojnë se një operacion i tillë do të mbante rreziqe të mëdha, përfshirë humbje të konsiderueshme, për shkak të mbrojtjes së fortifikuar të ishullit dhe afërsisë me territorin iranian.
Irani ka shtuar gjithashtu sistemet raketore të lëvizshme dhe është përgatitur për një sulm të mundshëm amfib, ndërsa zyrtarët iranianë kanë paralajmëruar për kundërpërgjigje të ashpër në rast të çdo përpjekjeje për të marrë territorin e tij.
Leave a Reply