Ndryshe nga i nxehti përvelues i qershorit, ditët e fundit të tij mbyllen me mot më të freskët. E diela e fundit e qershorit rikthen temperaturat tipike të muajit, ku termometri do të ulet me 4 deri 5 gradë Celsius.

Gjatë fundjavës do të jetë e pranishme edhe era. Ndaj, beni kujdes nga dallgët në bregdet, veçanërisht me fëmijët! Kjo është këshilla e meteorologëve për të gjithë ata që do të zgjedhin bregdetin.

Tanja Porja, meteorologia e A2 CNN ju bën thirrje edhe intitucioneve vendore që këtë fundjave të shtojnë vemendjen ndaj zjarreve në mënyrë të vecantë. I nxehti dhe era me intesistet përbëjnë rrezik për cdo situatë zjarri.

Por ulja e temperaturave nuk do të zgjasë gjatë. Muaji korrik fillon me më një situatë tjetër sinoptike.

Për meteorologët, qershori i 2025 klasifikohet ndër më të nxehtët e dy dekadave të fundit. Nëse temperaturat mesatare të këtij muaji janë 27-32 gradë Celsius, këtë qershor ato arritën rekorde duke shënura deri 40 gradë.