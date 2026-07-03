Franca ka deklaruar se ka regjistruar një rritje prej më shumë se 2,000 vdekjesh gjatë javës së fundit pas një vale rekord të të nxehtit evropian në qershor, ndërsa parashikuesit paralajmërojnë për temperatura të mëtejshme ekstreme në kontinent në ditët në vijim.
Vdekjet u rritën me 29% në javën e fundit të qershorit krahasuar me javën e kaluar, me ministren franceze të shëndetësisë Stéphanie Rist që shtoi se kishte pasur një “rritje të qartë” të vdekjeve midis personave mbi 45 vjeç.
Franca regjistroi ditën e saj më të nxehtë ndonjëherë mesatarisht në të gjithë vendin më 24 qershor, me temperatura që arritën pothuajse 41 gradë Celsius në Paris dhe gjysma e vendit u vu nën alarm të kuq.
Lajmi për numrin e të vdekurve vjen në një kohë kur pjesë të Evropës, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, përgatiten për temperatura më të larta këtë fundjavë.
Ndryshimi i klimës po rrit temperaturat në të gjithë botën, por veçanërisht në Evropë. Është kontinenti që po ngrohet më shpejt, duke u ngrohur dy herë më shpejt se mesatarja globale, sipas shërbimit klimatik Copernicus.
Kjo po shkakton rritje të valëve të të nxehtit gjatë verës, presion më të madh mbi furnizimin me ujë të Evropës dhe zjarre më intensive.
Temperaturat rekord të kësaj vere kanë rezultuar tashmë veçanërisht vdekjeprurëse.
Belgjika regjistroi 1,222 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit, 39% më shumë se zakonisht, ku pothuajse gjysma ishin njerëz të moshës 85 vjeç e lart.
Ministria e shëndetësisë e vendit tha se numri i vdekjeve gjatë një vale të nxehti ishte “i paparë”.
Në Francë, numri i vdekjeve të regjistruara midis 22 dhe 28 qershorit u rrit me 2,025, gati 30%, njoftoi të premten agjencia e Shëndetit Publik të Francës. Vdekjet u rritën me 62% vetëm në rajonin e Parisit.
Vdekjet nga mbytja u rritën ndjeshëm gjatë valës së të nxehtit, teksa Ministri i Brendshëm Francez Laurent Nuñez tha se 72 persona kishin vdekur nga mbytja që nga 18 qershori.
Ndërkohë, nxehtësia e paparë në Holandë javën e kaluar çoi në rreth 480 vdekje të tepërta, thanë autoritetet holandeze të enjten, shumica e të cilëve ishin të moshës 80 vjeç e lart.
Qeveria e Portugalisë shpalli gjendje gatishmërie e cila do të mbetet në fuqi deri në mesnatën e së martës. Temperaturat parashikohet të kalojnë 40 gradë Celsius në disa zona, me temperatura gjatë natës mbi 25 gradë Celsius.
Në Spanjë, zonat e jugperëndimit janë në alarm portokalli pasi priten temperatura 40 gradë Celsius në disa pjesë.
Leave a Reply