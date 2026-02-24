Parisi ka ndaluar ambasadorin amerikan Charles Kushner të takohet me ministrat e qeverisë franceze, pasi ai nuk u paraqit në një takim në Ministrinë për Evropën dhe Çështjet e Jashtme për të sqaruar deklaratat e bëra nga administrata Trump pas vrasjes së një aktivisti francez të ekstremit të djathtë.
Vendimi u njoftua të hënën, 23 shkurt, nga Ministria e Jashtme franceze, ndërsa marrëdhëniet diplomatike mes Parisit dhe Washingtonit po përkeqësohen për shkak të disa mosmarrëveshjeve, duke përfshirë tarifat tregtare, luftën në Ukrainë dhe rolin e Europës përballë Rusisë.
Megjithatë, ambasadori amerikan mund të vazhdojë detyrat diplomatike dhe të ketë “shkëmbime” me zyrtarë të tjerë.
Ministri Barrot e thirri Kushner pas publikimit nga ambasada amerikane në Paris të deklaratave të administratës Trump në lidhje me vrasjen e aktivistit të ekstremit të djathtë Quentin Deranque, 23 vjeç, i cili vdiq gjatë një përleshjeje me të ashtuquajtur aktivistë të ekstremit të majtë, një incident që tronditi Francën.
Në vend që të përgjigjej personalisht, Kushner dërgoi në takim një zyrtar të lartë të ambasadës, duke justifikuar mungesën me angazhime personale. Kjo nuk ishte hera e parë që ambasadori refuzonte të paraqitej në thirrje të Ministrisë së Jashtme franceze.
Në gusht 2025, Kushner ishte thirrur gjithashtu në ministri pasi qeveria franceze reagoi ndaj kritikave të tij për Presidentin Emmanuel Macron, duke thënë se nuk po luftonte antisemitizmin. Në atë rast, pjesëmarrës ishte vetëm përfaqësuesi amerikan në vend të ambasadorit.
Refuzimi i Kushner për të takuar ministrin mbushi faqet e para të gazetave franceze, me tituj që flisnin për “tensionet e larta” mes ministrisë dhe ambasadës amerikane.
Kushner, babai i dhëndrit të Presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, ka qenë gjithmonë person i diskutueshëm në SHBA. Ai ishte i dënuar më parë dhe përfundoi 2 vite burg për kontribute të paligjshme në fushatat elektorale, shmangie tatimore dhe pengim të dëshmitarëve, dhe më pas u fal nga Trump.
Postimet në rrjetet sociale që “acaruan” qeverinë franceze dhe më pas u shpërndanë nga ambasada amerikane, u bënë nga Byroja e Shtetit për Kundërterrorizmin, e cila tha se vrasja e Deranque “duhet t’i shqetësojë të gjithë”.
Postimi paralajmëronte gjithashtu për rritjen e “radikalizmit të dhunshëm të majtë” në Francë dhe rolin e tij në vdekjen e Deranque, duke theksuar kërcënimin për sigurinë publike.
Ministri Barrot reagoi me zemërim ndaj deklaratave amerikane, duke theksuar se Franca nuk ka nevojë për mësime.
“Nuk kemi asgjë për të mësuar, veçanërisht për dhunën, nga lëvizjet reaksionare ndërkombëtare”, theksoi ai.
Leave a Reply