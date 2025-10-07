Presidenti francez Emmanuel Macron po përballet me thirrje në rritje për të thirrur zgjedhje të parakohshme parlamentare ose për të dhënë dorëheqjen, në mesin e një krize politike në përshkallëzim që po trondit themelet e qeverisjes në Francë.
Ish-aleatët dhe kundërshtarët e tij politikë janë bashkuar në kërkesën për veprim urgjent, duke e përshkruar situatën si një nga momentet më të errëta të Republikës së Pestë.
Édouard Philippe, kryeministri i parë i Macronit dhe tani udhëheqës i një partie aleate, i kërkoi hapur presidentit që të japë dorëheqjen pas miratimit të buxhetit të vitit të ardhshëm, duke thënë se “18 muaj të tjerë si këta do të dëmtonin rëndë Francën”.
Gabriel Attal, një tjetër ish-kryeministër dhe udhëheqës aktual i partisë kryesore pro-Macron, kritikoi “vendosmërinë e presidentit për të mbajtur kontrollin”, duke thënë se është koha për një qasje të re.
Kryeministri në largim Sébastien Lecornu, i cili mbajti postin për vetëm 28 ditë, dha dorëheqjen të hënën së bashku me kabinetin e tij 14-orësh. Megjithatë, ai u autorizua nga Macron që të zhvillojë raunde të fundit negociatash me partitë politike deri të mërkurën në mbrëmje për të eksploruar një “platformë për veprim dhe stabilitet”.
Partia e ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar (RN), refuzoi të marrë pjesë në bisedime, duke i cilësuar si manovra për të shpëtuar pozitën personale të presidentit.
