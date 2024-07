Franca është kualifikuar në gjysmëfinale të Europianit, pasi eleminoi me penallti Portugalinë(120 minuta 0-0).

Skuadrat rrezikuan që në minutat e para, nga një rast për secilën skuadër, me Bruno Fernandes dhe Theo. Në të 62-tën, Maignan i mohoi golin Vitinhas. Në të 67-tën Kolo Muani shpërdoroi një rast të mirë. Pavarësisht rasteve, nuk pati gol deri në fund, me ekipet që shkuan në shtesë. As shtesa nuk prodhoi gol, Franca u tregua më e saktë nga pika e bardhë e penalltive, në gjysmëfinale gjen Spanjën.

Ky ka qene fundi i rruges edhe per Cristiano Ronaldon ne nje Evropian. Ai kishte njoftuar mne pare se nuk do te merrte pjese ne te ardhmen ne kete turne.