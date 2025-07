Franca po merr masa drastike për të luftuar krimin e organizuar, me Ministrin e Drejtësisë, Gérald Darmanin, që ka urdhëruar transferimin e 100 bosëve më të rrezikshëm të drogës në një burg me siguri maksimale në Francën veriore, Vendin-le-Vieil. Ky veprim i diskutueshëm, i njoftuar të enjten, vjen ndërsa Darmanin pozicionohet si një kandidat i mundshëm për pasardhës të Presidentit Emmanuel Macron në zgjedhjet e vitit 2027.

Sipas Darmanin, këta të burgosur janë aq të pasur dhe të fuqishëm saqë, edhe pas hekurave, ata mund të vazhdojnë të urdhërojnë vrasje, të drejtojnë operacione të trafikimit të drogës dhe të pastrojnë para. Zgjidhja e tij është ndërtimi i një regjimi të rreptë burgimi, i cili ka ngjallur polemika dhe krahasohet nga kritikët me burgjet e ashpra amerikane si “Supermax” ose regjimin italian “carcere duro” për anëtarët e mafias.

Kushtet e rrepta në burgun Vendin-le-Vieil

Në burgun e përforcuar Vendin-le-Vieil, të burgosurit e përzgjedhur do të mbyllen në qeli individuale për 23 orë në shumicën e ditëve. Kjo masë synon t’i shkëpusë ata kryesisht nga bota e jashtme, duke i penguar të nxisin dhunën e lidhur me drogën, e cila është bërë një çështje politike në Francë.

“Ne jemi këtu për të garantuar që ata të mos flasin me jashtë, që të mos vazhdojnë trafikimin e tyre jashtë, që të mos korruptojnë oficerët e burgut, magjistratët, oficerët e policisë dhe xhandarët,” deklaroi Darmanin në televizion, pas transferimit të 17 të burgosurve të parë këtë javë, ndjekur nga 12 të tjerë të enjten.

Vajdin-le-Vieil tashmë strehon disa nga të burgosurit më famëkeq të Francës, përfshirë Salah Abdeslam, i mbijetuari i vetëm i sulmeve terroriste të vitit 2015 në Paris. Për t’i hapur rrugë të sapoardhurve, shumë të burgosur të tjerë janë zhvendosur. Të ardhurit e rinj do të grupohen në “Seksionin për Luftimin e Krimit të Organizuar”, me siguri dhe rregullore të përforcuara, të pajisur me sisteme bllokuese të sinjaleve të telefonave celularë dhe dronëve. Ndër të transferuarit është edhe Mohamed Amra, i njohur si “Miza”, i cili organizoi një arratisje vitin e kaluar duke vrarë dy roje.

Kufizime drastike dhe shqetësime për të drejtat

Kushtet në Vendin-le-Vieil janë “jashtëzakonisht të vështira”, sipas Darmanin. Të burgosurve do t’u lejohet vetëm një orë në ditë në oborrin e ushtrimeve, në grupe jo më shumë se pesë persona. Qelitë individuale janë të pajisura me vrima për prangosje dhe sisteme rripash për dyert.

Raporti i rojeve me të burgosur është shumë i lartë, me 250 roje për 100 të burgosur, krahasuar me raportin normal prej 20 rojesh për 100 të burgosur. Kontaktet me familjarët do të kufizohen në maksimum dy orë, dy herë në javë, dhe dhomat e vizitave do të kenë ndarëse xhami sigurie për të parandaluar kontrabandën. Gjithashtu, të burgosurve nuk do t’u lejohen të drejtat për kohë intime me partnerët dhe anëtarët e familjes, të ofruara në burgjet e tjera.

Kritika dhe aspiratat politike të Darmanin

Ndërsa Darmanin argumenton se këto masa janë të nevojshme për të parandaluar që Franca “të zhytet në narko-banditizëm”, kritikët shprehin shqetësim. May Sarah Vogelhut, avokate e njërit prej të burgosurve të transferuar, thekson rrezikun e grupimit të kaq shumë kriminelëve të rrezikshëm dhe paralajmëron se kushtet e vështira mund të shkaktojnë ndikime të papranueshme në shëndetin mendor të të burgosurve.

“Është pothuajse më shumë si një klub rrjetëzimi për trafikantët miliarderë të drogës,” tha Vogelhut, duke shtuar se barriera prej xhami në dhomat e vizitave është “çnjerëzore” dhe do t’i “dehumanizojë” të burgosurit.

Këto masa shihen edhe si një lëvizje politike nga Gérald Darmanin, i cili, pasi ka shërbyer si ministër i Llogarive Publike, ministër i Brendshëm, dhe së fundmi si ministër i Drejtësisë, ka demonstruar besnikëri ndaj Macronit. Ndërsa lidhjet me një president jopopullor mund të dëmtojnë kandidaturën e tij, përvoja qeveritare dhe retorika e ashpër ndaj krimit mund të jenë tërheqëse për votuesit.

Darmanin ka njoftuar plane për të paktën dy njësi të tjera burgu të sigurisë së lartë për trafikantët e drogës, përfshirë një në Guianën Franceze. Vogelhut akuzon Darmanin se po përpiqet të fitojë vota duke luajtur me “frikën dhe ankthet e francezëve” dhe se këto masa “nuk do të zgjidhin asnjë problem” apo nuk do të çojnë në uljen e krimit. AP