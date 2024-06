Kombëtarja do të përballet me Italinë pas 3 ditëve. Sfida që luhet në Dortmund prej orës 21:00 do të jetë e para për të dyja përfaqësueset në Euro 2024.

UEFA ka ndarë së fundmi disa foto nga futbollistët e Kombëtares.

Asani, Bajrami, Hysaj, Asllani, Gjimshiti, Manaj, Broja, Daku, Strakosha dhe Laçi janë lojtarët e përzgjedhur.

Këtë postim, UEFA e shoqëron me “emojin” e zjarrit.