(Fotot ) Pranga “Mirko Floriri”, sfidonte policinë italiane në “Tik Tok” dhe i kërcënonte me kanun

Ai kishte marrë përsipër një sfidë me forcat e rendit përmes videove të postuara në rrjetet sociale: “Marshall, mos i harxho paratë e tua, nuk do të më kapësh kurrë”. Por Mirko Rosa, 46 vjeç, i njohur si “Mirko Floriri”, ra në grackën e hetuesve.

Sapo mbërriti drita jeshile nga autoriteti gjyqësor, karabinierët e departamentit operativ të Vareses njoftuan kolegët e policisë kantonale Mendrisio për ta arrestuar atë.

Prangat, biznesmenit nga Busto Arsizio iu vunë në Zvicër, ku u bashkua dhe një urdhër arresti evropian pasi 21 janarin e kaluar Prokurori Publik i Busto Arsizio lëshoi ​​një urdhër kundër sipërmarrësit aktiv në sektorin e tregtisë së arit i cili duhet të vuajë një dënim të mbetur mbi gjashtë vjet për një sërë krimesh: mashtrim, abuzim në familje, dëmtim personal, vrasje të kafshëve, pastrim parash, botim arbitrar i akteve të procedurave penale, simulim i një krimi dhe fyerje ndaj një zyrtari publik.

I bindur se ishte në gjendje t’i shpëtonte arrestimit, ai gjithashtu publikoi një seri video mashtruese në rrjetin social “TikTok” në të cilat kërcënoi policinë me vdekje, foli për kanun dhe për Shqipërinë e Madhe. Vetëm disa ditë më parë, ishte arrestuar shoferi dhe truproja i tij, Jhony Gentian Lohja, një shqiptar me shumë krime që përfundoi në pranga për pjesëmarrjen në shit-blerjen e një pistolete me një numër regjistri të abraduar.Sapo u arratis jashtë vendit, Rosa u përpoq t’i bënte karabinierët të besonin se ishte në vende të tjera nga ato ku ishte me të vërtetë. Ai publikonte video fyese ndaj policisë, ku shfaqej dhe me tatuazh me shqiponjën dhe muzikë popullore shqiptare me çifteli.

“Përshëndetje varfanjakë. Jemi në Melburn, Australi”, tha ai në Tik Tok. Por videoja ishte xhiruar në Danimarkë. Karabinierët gjithashtu shihnin dhe shënonin fjalitë e sfidave të hedhura ndaj tyre, në veçanti ato që i përkisnin Kanunit, kodit shqiptar të nderit, shkruan Corriere.

Tani Rosa është burgosur në La Farera, burgu i Luganos, në pritje të ekstradimit. “Ne po vlerësojmë se çfarë të bëjmë me gjykatën zvicerane”, thotë avokati Stefano Colombetti.

“Ne jemi duke pritur një gjykim në Gjykatën e Lartë për një akumulim të vazhdueshëm të dënimit që do të lehtësonte situatën e tij”, shtoi ai. Hetimet janë ende në proces për të vlerësuar çdo përgjegjësi dhe përfshirje të palëve të treta që mund të kenë favorizuar arratisjen dhe fshehjen e tij, specifikojnë karabinierët. BW