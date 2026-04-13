Zgjedhjet parlamentare të 12 prillit 2026 shënuan një kthesë historike për Hungarinë, ku votuesit i dhanë fund pushtetit 16-vjeçar të Viktor Orbán. Fituesi i garës doli Péter Magyar, udhëheqësi i partisë opozitare “Tisza”, i cili festoi triumfin mes brohoritjeve masive në rrugët e Budapestit.
Ndërsa Orbán pranoi rezultatin dhe u largua nga skena pas një kohe rekord në krye të qeverisë, kryeqyteti u përfshi nga festimet e qytetarëve që kërkonin ndryshim. Kjo fitore e Magyar, një ish-aleat i Orbán, sinjalizon një tranzicion të rëndësishëm politik dhe një rrugë të re për Hungarinë në raport me Bashkimin Evropian.
