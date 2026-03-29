Lufta e nisur mes koalicionit Shtetet e Bashkuara-Izrael nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër, ka hyrë zyrtarisht në javën e saj të katërt, duke lënë pas një gjurmë shkatërrimi masiv dhe duke zgjeruar hartën e saj të gjakderdhjes në të paktën katër shtete kryesore. Pamjet e fundit vizuale që vijnë nga zonat e nxehta (të kuruara nga Associated Press) dëshmojnë dështimin e përpjekjeve për armëpushim dhe thellimin e një krize humanitare të paprecedentë.
Përplasja e drejtpërdrejtë, Izrael – Iran
Goditjet dypalëshe mes Tel Avivit dhe Teheranit nuk kanë kursyer qendrat e mëdha urbane. Në kryeqytetin iranian, ekipet e shpëtimit po kërkojnë vazhdimisht nën rrënojat e ndërtesave të banimit pas sulmeve të rënda amerikano-izraelite. Ndërkohë, Teherani ka mbajtur zi zyrtare për figurat e larta ushtarake, përfshirë funeralin masiv të Gjeneralit Ali Mohammad Naeini, zëdhënës i Gardës Revolucionare. Pavarësisht bombardimeve, në kryeqytet vijojnë tubimet pro-qeveritare në mbështetje të Republikës Islamike.
Në kahun tjetër, qytetet izraelite ndodhen nën breshërinë e raketave balistike iraniane. Sirenat e alarmit ajror janë kthyer në normalitetin e ri për qytetarët në Tel Aviv, Ramat Gan, e deri në qytetet jugore si Dimona dhe Arad, ku mbetjet e raketave kanë goditur infrastrukturën dhe kanë detyruar popullsinë (përfshirë bizneset dhe qendrat e kujdesit ndaj kafshëve) të ngujohen në bunkerë. Tensioni ka paralizuar jetën civile dhe fetare; Sheshi i Murit Perëndimor në Jerusalem, zakonisht i mbushur me njerëz, qëndron thuajse i zbrazët. Raketat iraniane kanë goditur edhe zona në Bregun Perëndimor, si në Kifl Haris dhe Peduel.
Tragjedia humanitare në Liban
Libani është kthyer në një nga vatrat më të përgjakshme të këtij konflikti të zgjeruar. Për shkak të luftimeve të ashpra mes forcave izraelite dhe Hezbollahut, si dhe bombardimeve të vazhdueshme ajrore të Izraelit në qytete si Tyre (ku ura Qasmiyeh dhe blloqe banimi janë shkatërruar), mijëra civilë janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre.
Bregdeti i Bejrutit është mbushur me tenda të improvizuara, ku familje të tëra të zhvendosura nga Jugu dhe periferia e Dahieh-ut po përpiqen të mbijetojnë në kushte ekstreme, shpesh duke u ngrohur rreth zjarreve në qiell të hapur. Ndërsa mbështetësit e Hezbollahut protestojnë pranë ambasadës iraniane në Bejrut, mes qytetarëve të thjeshtë po rritet ndjenja e dëshpërimit dhe kundërshtimit ndaj luftës, e shprehur qartë në posterat masivë rrugorë ku shkruhet: “Duke sakrifikuar për kë? Libani nuk ka nevojë për luftë”.
Fronti i Irakut dhe viktimat ushtarake
Konflikti ka tërhequr brenda vorbullës së tij edhe Irakun. Sulmet ajrore amerikane në provincën perëndimore të Anbarit, të cilat goditën klinika ushtarake dhe pozicione të Forcave të Mobilizimit Popullor, kanë shkaktuar viktima të shumta mes ushtarakëve irakianë. Qytetet e shenjta si Najafi dhe kryeqyteti Bagdad kanë qenë skenë e procesioneve masive mortore dhe zisë kombëtare.
Ndërkohë, kostoja ushtarake rëndon mbi të gjitha palët. Në Jerusalem, varrezat ushtarake Mount Herzl po presin përditë trupat e ushtarëve të rënë gjatë inkursioneve tokësore dhe luftimeve në frontin libanez, duke dëshmuar se fundi i këtij konflikti të shumëfishtë mbetet i paparashikueshëm.
Leave a Reply