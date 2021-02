Fjala është për Kim Kardashian, e cila ka firmosur letrat e divorcit me Kanye West.

Pas një periudhë të gjatë thashethmesh, mediat e huaja raportuan se ylli i “Keeping Up With The Kardashians” i kishte dhënë realisht fund martesës, prej gati një dekade, me reperin.

Burimet treguan se Kim i ka dhënë fund prej kohësh në mendjen e saj dhe s’po e vuan aspak faktin që po ndahet nga partneri.

Së fundmi, 40-vjeçarja ka pozuar topless për markën e saj “Skims” dhe natyrisht ka marrë audiencën maksimale.