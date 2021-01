Përgjatë më shumë se 20 viteve në pushtet, Vladimir Putin është detyruar të bashkëpunojë – shpesh pa shumë dëshirë – me udhëheqësit e superfuqisë tjetër të planetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur Joe Biden mori detyrën, ai u bë presidenti i pestë amerikan që do të duhet të përballet me Putin, i cili deri tani ka mbajtur 2 herë postin e kryeministrit dhe 2 herë atë të presidentit.