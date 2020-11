Pasi ka tradhtuar me radhë ish- nënën e 5 fëmijëve të tij me një gazetare dhe më pas këtë kur ishte president me aktoren e njohur Julie Gayet me të cilën jeton në një vilë të bukur në lagjen 14 të Parisit, duket se po tradhton dhe këtë të fundit.

Por Gayet tani po e sheh veten të zëvendësohet nga Juliette Gernez, 33 vjeç, balerinë në Oprerën Garnier në Paris.

Revista rozë “Voici” ka arritur të sigurojë foto nga shëtitejet e tyre në pyllin e Bulonjës në Paris si dhe vendet ku ata darkojnë në intimitet.

Pasi një mik i përbashkët gazetar i prezantoi gjatë një darke në korrik, Hollande e bombardoi me mesazhe dhe me ftesa për dreka dhe darka prenë e tij të re.

Sipas revistës Voici, lidhja e tyre u kurorëzua gjatë një darke në restorantin e famshëm Laperuese.

Sipas revistës, ish- presidenti 66 vjeçar bashkëjeton ende me aktoren Julie Gayet, por ndërkohë ka edhe historinë paralele me balerinën 30 vjet më të re, me të cilën takohet fshehurazi.