Shtëpia e dikurshme e stilistit të ndjerë, Gianni Versace, ka filluar të

tërheqë një numër të konsiderueshëm vizitorësh, të cilët në shumicën

e rasteve, mendojnë se është një muze, apo shtëpi private, por në

fakt tashmë është një hotel.

Një hotel, ku mysafirët mund të flenë në dhomën e gjumit të Gianni

Versace-s, ose të motrës së tij Donatella, apo edhe në suitën ku

qëndronte Madonna në vitet ’90. Vila madhështore barok ka intriguar

njerëzit që nga vdekja e Versace-s, kur ai u qëllua për vdekje, në

shkallët e rezidencës së tij në 1997.

Megjithatë, edhe tani, 20 vjet më vonë, nën pronësinë e Jordache

Enterprises, vila ruan shkëlqimin e jashtëzakonshëm të stilistit. Hoteli

është i përbërë nga 10 apartamente, një restorant dhe një bar, një

sallë pritjeje që mund të përdoret për takime, një tarracë dhe një

kopsht në formë mozaiku, me një stil mesdhetar.

Kudo në rezidencë mund të shohësh ikona të mitologjisë greke, mes

tyre Meduza që ka një vend të rëndësishëm në logon e markës

Versace. Meduza gjendet edhe në pishinën e vilës, 54 metra të gjatë, e

bërë nga më shumë se një milion pllaka mozaiku, mijëra prej tyre prej

ari 24 karat. Ky mozaik u punua në Kalabri dhe më pas u dërgua në

Miami, ku u rindërtua me përpikëri.

Versace e bleu këtë rezidencë në vitin 1992, pasi u mahnit nga

arkitektura spanjolle e shtëpisë së madhe. Rreth 32 milionë dollarë

kushtuan rinovimet që zgjatën për tre vjet dhe e shndërruan pronën

në një vend të përshtatshëm për një “mbret të stilit”.

Ashtu si me shumë ndërtesa të famshme, “Casa Casuarina” ka pjesën

e saj të misterit. Thuhet se rezidenca ka dyer të fshehta dhe

rrugëkalime në të gjithë pallatin. Gjithashtu, mendohet se Versace

mbante një kafaz pëllumbash në tarracën e vilës dhe i përdorte ata

për t’u dërguar shënime miqve. Detajet janë të pakta në lidhje me

këto thashetheme, por ajo që është e sigurt, është se vila do të

vazhdojë të intrigojë vizitorët. Pergatiti TEMA