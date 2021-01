21-vjeçarja, Olivia Ibbitson, kishte probleme me alkoolin që kur nisi të pinte me shoqërinë, në moshën 15-vjeçare. Ajo shtoi shumë në peshë, ndërkohë që çdo ditë ishte e dehur.

Në vitin 2019, e reja për pak sa humbi jetën, pasi piu aq shumë sa u helmua nga alkooli dhe qëndroi dy ditë në koma të induktuar.

Por, pasi në mars të vitit të kaluar Britania e Madhe hyri në karantinë, Olivia vendosi që të lërë pijen dhe që nga ajo kohë ka humbur 30 kg.

“Në moshën 15-vjeçare fillova të pija shumë. Në moshën 18-19 vjeçare fillova të pija çdo ditë. Kam diabet, prandaj dhe u bëra keq. Një natë kisha dalë me shoqërinë.

Ishte një periudhë shumë e vështirë në jetën time, po kaloja shumë gjëra. Nuk më pëlqente si dukesha, nuk më pëlqente jeta ime dhe nuk kisha shumë shoqëri të mirë.

S’doja të bëja asgjë tjetër, vetëm të pija. Piva në ekstrem atë natë. U shtriva në kopshtin e dikujt, në të ftohtë…mendoj se dikush telefonoi ambulancën.

Përfundova në kujdes intensiv, në koma prej alkoolit. Ishte shumë e frikshme. Doktorët më thanë që isha me fat. Nëse nuk do më kishin gjetur, do kisha humbur jetën atë natë.

Më vendosën në koma për të më shpëtuar jetën dhe u zgjova me 3 janar 2019. Ndonëse për pak humba jetën time, unë vazhdova të pija alkool sërish.

I premtoja vetes që do ndaloja por nuk mundja. Gjithçka ndryshoi në mars 2020, kur u futëm në karantinë. Vura re që kisha shtuar shumë peshë, peshoja rreth 88 kilogramë. Karantina ishte shansi im.

Isha e izoluar dhe nuk mund të dilja të pija. Ndalova së piri alkool me datë 13 mars. Që nga ajo ditë nuk kam pirë më. Kam rënë dhe në peshë dhe ndihem shumë e lumtur me veten.

Po ashtu kam më shumë vetëbesim. Karantina është një mundësi. Për të gjithë njerëzit që duan të bëjnë një ndryshim, kjo është koha e duhur për ta bërë”, ka rrëfyer Olivia.