Fotot/ Ekspozoi fotot nga morgu, qytetarët i reagojnë ashpër Olti Currit

Fotot e morgut te cilat mbreme u perdoren per politike nga Basha-Kryemadhi dhe sherbetoret politike te tyre, per te ngjallur panik ne publik dhe zbehur historine e perfshirjes se Bashes ne hetimet kunder UCK-se, ka ngjallur nje reagim te jashtezakonshem.

Nje nder ata qe postuan keto foto ishte edhe Olti Curri, i cili njihet per afrimitetin e tij me Kryemadhin. Por, Curri, teksa duke postuar fotot (ndoshta mendonte se do t’i sherbente politikisht opozites), ne fakt ”e ka pesuar keq”, pasi qytetaret i jane leshuar duke e masakruar me komente. Mendimi i qytetareve ka vlere me shume se cdo fjale tjeter e jona, ndaj po jua sjellim me poshte disa prej tyre, qe deshmojne se Olti flet vetem kot, ose ben politike me morgun, njelloj si Monika me Lulin: