Kep Merli është një kompleks rezidencial rreth 3 km larg qytetit antik të Butrintit. I ndërtuar pranë një parku kombëtar të mbrojtur nga UNESCO, ky resort reflekton stilin e arkitekturës mesdhetare kontemporane. Në resort janë 16 vila të quajtura “Vila Marinë”. Secila prej tyre është e organizuar në dy kate. Aksesimi i tyre bëhet nga pjesa e mbrapme e vilës në katin e parë i cili është i vetmi kat mbi tokë. Kati tjeter eshte pjeserisht nentoke dhe eshte i hapur tërësisht me qellim që të përjetohet maksimalisht oborri dhe pamja mbresëlënëse që ofron deti Jon.

Vila karakterizohet nga një hapësirë e hapur ku zonat funksionale ndërveprojnë mes tyre në menyrë harmonike. Dyert e mëdha rrëshqitëse prej xhami dhe lartësia e tavaneve të lejojnë të kesh ekspozim maksimal ndaj dritës natyrale dhe pamjes së gjerë të mjedisit përreth.

Dizajni i Vilës Marinë vjen si një shkrirje ndermjet arkitekturës minimaliste e cila është pak e ftohte në materiale dhe detaje, si dhe arkitekturës tipike mesdhetare të zonës, gjë qe reflektohet më tepër në pjesën e dizajnit të oborrit.

Cfarë e bën këtë projekt unik në llojin e vet?

Kompleksi rezidencial i Vilave Marinë thekson ndjesinë e qetësisë dhe qartësinë e mjedisit që e rrethon. E parë si e tërë, këto vila krijojnë një ritëm dhe harmoni e cila i jep vlerë mjedisit ekzitues, për faktin se të gjitha vilat janë menduar dhe janë vendosur në mënyrë të kujdesshme. Në këtë mënyrë ruajnë sensin e komunitetit por gjithashtu kanë edhe autonominë e tyre.

https://bigsee.eu/villa-e-kep-merli-resort-sarande/

Vila E

Arkitektura

Boiken Construction /Agim Shenediela, Enea Kondakci , Lorenxa Cakuli, Vilma Picari

Inxhinjer Strukturist : Bledar Ceka

Klienti

Boiken Developments

Viti i ndertimit

2019

Vendodhja

Sarande, Albania

Sipërfaqja

600 m2

Sipërfaqja e pronës

2.000 m2

Fotograf

Leonit Ibrahimi

E vendosur në një mjedis të bukur natyror, në gadishullin verior të Kep Merlit, kjo vilë qëndron përballë detit të hapur, ishullit Korfuz dhe plazheve të Ksamilit. Aksesi bëhet nga lart poshtë, përmes një kopshti në formë amfiteatri të rrethuar nga mure guri, që bëjnë kontrast me arkitekturën e pastër minimale të vilës.

Një palë shkallë të çojnë në katin përdhe, ku ndodhet dhe hyrja. Interieri është trajtuar si një hapësirë ​​e vazhdueshme dhe fluide, ku nga çdo kënd mund të përfitosh pamje panoramike mbreslënëse. Një atrium i madh shërben si një lidhje midis dy kateve dhe trajtohet si një zonë e ndërmjetme, një kopsht i brendshëm me ullinj që i jep shtëpisë një pamje më të madhe dhe krijon ndjesinë e të qenurit brenda-jashtë. Zonat ditore dhe hapësirat rekreative siç janë SPA dhe një Kinema, janë të vendosura në katin e përdhe, ndërsa dhomat e gjumit ndodhen në katin e parë. Vila karakterizohet nga një transparencë e dyanshme që thekson lidhjen me natyrën. Ka një kopsht nga të dyja anët dhe një tarracë të hapur përballë jugut me një pishinë gjatësore “infinite” , e rrethuar nga bimësi tipike mesdhetare.