Fotot/ Djali i kreut të PD-së në Bulqizë kapet me shotgun dhe kallash

Djali i kryetarit të PD Bulqizë (Defrim Fikut), Denion Fiku, 20 vjeç, u kap në vendin e quajtur “Sektori Dushaj”, ku ai po qarkullonte në automjet me dy shokë të tij nga Tirana.

Nga kontrolli i imtësishëm i automjetit u gjetën të fshehura një armë zjarri automatik, një armë gjahu shotgun dhe 30 fishekë, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi i Fikut për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve luftarake” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë”.

Ndërkohë dy shokët e tij Saimir Hallaçi, 24 vjeç dhe Andi Çuni, 25 vjeç, u arrestuan për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

“Strukturat hetimore të DVP Dibër, në bashkëpunim me Prokurorinë Dibër, vijojnë hetimet për zbardhjen e veprimeve që do të kryenin këta persona që u kapën duke qarkulluar me armë zjarri”, thuhet në njoftimin e policisë.

Materialet procedurale në ngarkim të këtyre shtetasve i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër, për veprime të mëtejshme, njofton tvklan.