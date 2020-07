Pa humbur kohë, Bashkia e Tiranës nisi nga puna për zëvendësimin sa më shpejt të kolektorit përgjatë rrugës së “Durrësit” si dhe të rehabilitimit të plotë të këtij segmenti. Mjetet e rënda të bashkisë dhe punonjësit e saj po punojnë intensivisht për përfundimin e punimeve në kohë rekord, ndërkohë që puna do të vijojë edhe në mbrëmje. Ashtu sikurse kolektori në në rrugën “Dritan Hoxha”, “Don Bosko” dhe në rrugën e “Elbasanit, edhe kjo ndërhyrje tepër e domosdoshme në kolektorin kryesor të shkarkimit eliminon problemet e shkaktuara nga rrjeti i amortizuar, i ndërtuar shumë vite më parë. Ky investim, ashtu si çdo tjetër në qytetin tonë, po kryhet me profesionalizëm dhe me materiale bashkëkohore.