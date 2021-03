Ish-ministri demokrat dhe mjeku i njohur, Halim Kosova, ka zbuluar disa afera të “vogla” të ish-zyrtarëve të lartë të PD, Tritan Shehu e Genc Ruli, i pari me 500 mijë euro dhe i dyti me 100 mijë.

Tani jo se nuk dihet që politikanët tanë nuk vjedhin, por në këtë rast akuza ka qenë specifike dhe me shifra.

Dhe për më tepër, që Kosova tha se ka edhe mesazhet e ndërhyrjeve për favorizime në tendera.

Ironia tani është se të njëjtët njerëz që kanë vjedhur për 30 vite me radhë, duan të vijnë sërish në pushtet, duke premtuar se këtë radhë nuk do të na vjedhin, por do të na shpëtojnë nga mizerja në të cilën na kanë zhytur./a.p