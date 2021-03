Para pak minutash kryeministri Rama zhvilloi një takim online me të gjithë kandidatët e PS për zgjedhjet e 25 prillit, në 12 qarqet e vendit.Ajo që binte në sy në këtë takim përtej mesazhit politik të Ramës, ishte audienca e lartë në kohë reale në rrjetin social Facebook. Ishin 6200 ndjekës në kohë reale që ndiqnin prezantimin e kryeministrit dhe direktivat e krahasimet me kundërshtarët. Ndryshe ndodh në fakt me Bashën apo Kryemadhin që kemi parë më herët, që nuk kalojnë 500 persona në kohë reale online./Lexo.al