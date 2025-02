Kur na ndajnë dhe pak orë nga protesta e thirrur nga Partia Demokratike, në vendin ku do të zhvillohet tubimi duket se gjithçka është gati.

Në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, është duke u montuar podiumi, në të cilin demokratët do japin mesazhet e tyre për qytetarët.

Policia e Shtetit ka bllokuar që në orët e para të mëngjesit qarkullimin e mjeteve në bulevard, ndërsa punonjësit e kryeministrisë edhe këtë herë kanë veshur me mburojë metalike derën kryesorë të godinës.

Policia ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të monitoruar çdo lëvizje të protestuesve, ku janë vendosur kamera sigurie në të gjitha shtyllat e ndriçimit para Kryeministrisë.

Po ashtu këto shtylla janë lyer edhe me graso që të mos lejohet ngjitja e protestuesve në to. Tubimi i thirrur nga opozita pritet të nisë në orën 17:00 dhe do të zgjasë deri në 20:00.