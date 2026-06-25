Nënkryetari i opozitës, Agron Gjekmarkaj, ka zhvilluar një takim me Papa Leonin XIV, të cilin e ka cilësuar si një moment mirënjohjeje, frymëzimi dhe besimi në vazhdimësinë e marrëdhënieve të forta mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë.
Por ndërsa Gjekmarkaj publikonte pamjet nga takimi, gazetari i opozitës Arnold Kariqi reagoi me një koment ironik në rrjetet sociale, duke shkruar: “Të jeni të bindur se tymi i bardhë nga Vatikani del më shpesh sesa Agron Gjekmarkaj në Syri TV”.
Sulm personal i gazetarit të opozitës ndaj Agron Gjekmarkajt apo porosi e Berishës për të goditur një nga figurat kryesore të opozitës?
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