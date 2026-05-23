Ditën e sotme zhvillohen zgjedhjet për kreun e PD. Procesi i votëbesimit të kryetarit, nisi në orën 08.00 të mëngjesit, me hapjen e 87 qendrave në të gjitha degët e PD-së në vend, për tu përmbyllur në orën 18.00.
Në fletën e votimit është vetëm emri i Sali Berishës, por megjithatë, formula kërkon votim të fshehtë. Ndonëse zgjedhjet po zhvillohen mes kritikave dhe frymës së përjashtimeve të 5 kandidatëve, Berisha e konsideron një proces shembullor dhe demokratik.
Përveç shtimit të emrit të Ervin Salianjit poshtë atij të Sali Berishës në fletën e votimit për kreun e Partisë Demokratike, një tjetër mënyrë e demokratëve për të bojkotuar procesin ishte dhe emri “Merjeme Salianji”.
