Avokati i Evis Berberit në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN i mëshoi dyshimit se një foto ku shfaqet klienti i tij, me funksionarë të tjerë publikë, që u publikua nga deputeti i PD, Gazment Bardhi ka rrjedhur nga ambientet e SPAK dhe GJKKO.
Gentjan Rumano tha se publikimi i kësaj fotoje nga Bardhi ka për synim dëmtimin e imazhit të ish-kreut të ARRSH-së.
“Fotoja që është publikuar është një foto që ka të bëjë tërësisht me ambient privat dhe jo me funksione publike. Dhe si e tillë duhet të konsiderohet si cenim i privatësisë të çdo subjekti, jo vetëm të të përfaqësuarit prej meje, por edhe të personave që janë pjesë e fotos. Atëherë dyshimi kryesor është që të gjithë telefonat e zotit Berberi janë të sekuestruara nga Prokuroria e Posaçme. Zoti Berberi është në kushtet e ndalimit dhe nuk është në kushtet për të përhapur apo patur informacion të detajuar për këto rrethana. Duke qenë se fotot janë në duart e prokurorisë, ekziston dyshimi i arsyeshëm që kjo foto të jet3ë nxjerrë pikërisht nga këto telefona dhe më pas ti jetë vënë në dispozicion dhe zotit Bardhi. Nuk duam të dyshojmë lidhur me integritetin e Prokurorisë apo oficerëve të policisë gjyqësore por nga ana jonë do të kërkohet hetim. Do të ishte e ndershme që ky hetim të niste nga ana e Prokurorisë nëse ajo foto gjendet në telefonat e zotit Berberi. Nëse kjo foto është pjesë e të dhënave në telefonat që i janë sekuestruar zotit Berberi, përbën të dhënë hetimore dhe ato nuk përhapen kështu që do ishte përhapje e paautorizuar e informacioneve hetimore. Kjo shërben për të dëmtuar hetimin dhe për të ndikuar mbi hetimin dhe gjykimin. Ajo që ne dyshojmë duke qenë se ka një përhapje të zgjeruar të informacionit në fazën e gjykimit ku ndodhet zoti Berberi, ne e konsiderojmë si një ushtrim të ndikimit karshi GJKKO dhe SPAK, për të prishur imazhin publik dhe mediatik të zotit Berberi”, deklaroi Rumano në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN.
