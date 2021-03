Kryeministri Edi Rama ka inspektuar procesin e rindërtimit në Durrës.

Ai lëvizi në këmbë përgjatë lagjes, ku takoi edhe qytetarë të ndryshëm. Rama ishte i shoqëruar nga kryetarja e bashkisë, Emirina Sako.

Në video dëgjohet edhe një qytetar që thotë “Rroftë Rama”. Një qytetare që po rrinte me bashkëshortin në derën e biznesit të saj, iu drejtua kryeministrit Edi Rama duke i thënë: “S’po na lejnë me ju taku”. Rama ia bëri me dorë të afroheshin, e madje bëri edhe një foto me ta që e shkrepi Sako. Në këtë rast Ramës nuk i munguan as batutat.

“Si jeni? Jepja telefonin të na bëjnë fotogra. Fotografe kryetaren e bashkisë, fotogra me kryeministrin, burrin po se po, ça do më?”, i tha Rama qytetares./ b.h