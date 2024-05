Aktori i njohur i humorit Bes Kallaku, disa muaj më parë i dha fund martesës me Xhensila Myrtezaj, nga e cila çifti ndajnë 2 fëmijë së bashku, Ajka dhe Amen.

Mirëpo së fundmi në rrjet po qarkullojnë zëra se Besi ka rigjetur sërish dashurinë.

Bëhet fjalë për ish-konkurrenten e “Përputhen”, Çiljeta Kormuzi dhe fansat janë të bindur se dyshja kanë nisur një lidhje.

Kanë qenë disa foto të Besit dhe Çiljetës që shtuan akoma më shumë dyshimet e fansave, ku dyshja shfaqen në të njëjtat vende në Bruksel.

Gjithashtu ish-konkurrentja mori pjesë në koncertin e Besit aty.

Fansat janë të bindur se dyshja janë në një lidhje së bashku, dhe të shumtë ishin komentuesit që i uruan dyshen.

Kujtojmë që ishte Besi Kallaku ai i cili konfirmoi ndarjen nga Xhensila Myrtezaj, duke thënë që tashmë dy fëmijët jetojnë me ish-bashkëshorten.

Së fundmi, Besi ka publikuar një bashkëpunim të ri, ku fansat kanë aluduar se teksi i këngës është “thumb” për ish-partneren e tij.

“Nga mosmirënjohja, unë ta ktheva shpinën, a do mbash mëkatin apo do bësh viktimën…”, është një ndër vargjet e këngës.

Në postimin e bërë në llogarinë e tij të Instagram, Besi tregoi se tekstin e këngës e ka krijuar nga shpirti, duke nxitur akoma më shumë thashethemet se i dedikohet arsyeve që çuan në fundin e martesës së tij me këngëtaren.

“Me tekst dhe muzikë krijuar po prej shpirtit tim!”- shkruan ndër të tjera këngëtari.

Por rrjeti ka shpërthyer në komente negative ndaj këngëtares, duke i hedhur asaj fajin për fundin e martesës së tyre.

Mes kritikave dhe akuzave të ashpra ndaj saj, Xhensila Myrtezaj ka reaguar në një postim në rrjetet sociale, ku ka publikuar disa vargje të poezisë “Në mundsh”.

“Në mundsh të ruash arsyen kur bota humbet fillin

e fajin ty ta hedh dhe vehtes t’i besosh,

sa herë te ty dyshojnë e s’të perfillin,

por edhe dyshimet drejt t’i gjykosh…

në mundsh të rrish në pritje nga pritja palodhur,

a kur t’urrejnë, urrejtje mos t’ushqesh,

madje ndaj shpifjeve të rrish pa folur,

me thjeshtësi me to pa rënë ndesh…”, janë vargjet e zgjedhura nga këngëtarja, siç duket si përgjigje ndaj akuzave të Bes Kallakut, si edhe komenteve negative të ndjekësve.

Artisti e konfirmoi një gjë të tillë në programin “Ferma VIP”. Ai tha se janë të ndarë dhe se fëmijët jetojnë me këngëtaren e famshme shqiptare.

“Kur isha këtë herë në Itali, erdhi më mori dikush. Më pyeti se çfarë ke bërë, po fëmijët? Gocën e shoh më shpesh, djalin e shoh pak më rrallë sepse jeton me ish-bashkëshorten. Po mërzitem ndonjëherë, njeriut i ndodhin ca gjëra, ca situata në jetë, që nuk i ka pritur dhe është e vështirë kjo. E rëndësishme është të jenë mirë”, – u shpreh ai.

Më tej ai theksoi: “Në shtëpi me nusen jemi të huaj. Rëndësi ka që të jenë mirë me shëndet”.