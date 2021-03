Jennifer Lopez dhe Alex Rodriguez po luftojnë për të ndarë pasuritë e tyre pas ndarjes së tyre. Një burim për Page Six është shprehur se një “ushtri” avokatësh dhe menaxherësh biznesi kanë nisur punën për ndërmarrjet e përbashkëta të këngëtares dhe Rodriguez-it.

“Ka patur takime të shumta në A.Rod Corp në ditët e fundit për mënyrën e ndarjes së pasurive të tyre. Jennifer dhe Alex-i ishin të përfshirë në shumë projekte biznesi së bashku dhe marrëveshjeje të pasurive të patundshme. Nuk ishin ende të martuar kështu që do të jetë më pak e komplikuar.”, është shprehur burimi.

Këto biznese përfshijnë marrëveshjen e tyre me kompaninë e kujdesit “Hims & Hers, duke u bërë investitorë në kompani si dhe partneritetin e tyre me Fitplan, për të ofruar trajnim të fitnessit. Ata kanë disa pasuri të patundshme në New York dhe Miami duke përfshirë një rezidencë prej 33 milionë dollarësh në Star Island në Miami.