Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka vizitoi sot bazën detare të Pashalimanit, së bashku me amabasadoren amerikane, Yuri Kim.

Gjithashtu ministrja së bashku me Kim, zhvilluan një udhëtim të shkurtër në Gjirin e Vlorës me anijen “Butrinti P-134”, e cila ka marrë pjesë disa herë në operacionin “Sea Guardian” të Natos, për shpëtimin e emigrantëve.

Xhaçka bën me dije, se po vlerësohet mundësia për modernizimin dhe transformimin një një projekt model të NATO-s.

“Me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim zhvilluam një vizitë në Bazën Detare të Pashalimanit, për të cilën bashkë me Aleancën po vlerësojmë mundësinë e modernizimit dhe transformimit në një projekt model të NATO-s.

Me pas, një udhëtim i shkurtër në Gjirin e Vlorës u mundësua nga anija Butrinti P-134, e cila ka marrë pjesë disa herë në operacionin “Sea Guardian” të NATO-s në detin Egje duke shpëtuar me qindra emigrantë.

Me aleatin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndajmë jo vetëm misione të rëndësishme në teatrot operacionalë por edhe qëllimin e përbashkët për modernizimin e Forcave tona të Armatosura.

#KrahPërKrah🇦🇱🇺🇸”, shkruan Xhaçka.