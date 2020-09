Wanda Nara ka zbuluar përmes postimeve në rrjetet sociale se ndodhet me pushime në Ibiza. Ajo po shijon rrezet e diellit me bashkëshortin e saj Mauro Icardin dhe me fëmijët.

Bashkëshortja e sulmuesit të PSG-së është kapur nga paparacët teksa pozon me bikini para djalit të saj.

Sigurisht që modelja dukej në formë mjaft të mirë dhe shumë seksi me bikini të zeza.

Imazhet e publikuara nga mediat e huaja tregojnë Wandën që fotografohet nga djali i saj, me këtë të fundit që përpiqet të bëjë foton e duhur.

g.kosovari