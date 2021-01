Një grua britanike e cila pa t’i vdiste para syve nëna nga Covid në Kujdesin Intensiv ka dhënë një mesazh të fortë për qytetarët duke u bërë apel: “Mos lejoni që i tillë rast të jeni ju!”

49-vjeçarja Anabel Sharma dhe nëna e saj Maria Rico, 76 vjeç, u vendosën në dy shtretër pranë njëra tjetër në spital, por nuk mundën ta fitonin të dyja betejën me Covid-19.

Ato u fotografuan për të fundit herë të kapura për dore ndërsa merrnin ndihmë për frymëmarrjen. Më pak se 24 orë më vonë, Maria ndërroi jetë. Tashmë e bija, Anabel u ka bërë thirrje të tjerëve të ndjekin rregullat pasi në të kundërt do t’i humbasin të dashurit e tyre.

Duke folur për “The Mirror” nëna e tre fëmijëve shprehet: “ Nuk e mendova kurrë se Covidi do të na godiste ne, por e bëri. “Shpejtësia me të cilën Covidi e pushtoi familjen tonë ishte e frikshme. Nëse ndokush po mendon të thyejë rregullat, do t’u kërkoja ta vendosin veten në vendin tim dhe të mendojnë si është të shohësh nënën tënde duke vdekur, ose të të thonë se mund të mos jetosh më”.

Anabel dhe gjithë familja e saj u sëmurën nga Covid deri në fund të vitit të kaluar.

g.kosovari