Dubai një fenomen i shkretëtirës, brenda 50 vitesh është shndërruar në qytetin ikonike të planetit.

Rrokaqiejt epikë si Burj Khalifa dhe zhvillimet tepër ambicioze si Palma qëndrojnë si dëshmi e një qyteti në tërësi për të riun, atë të shpejtë dhe në dukje të pamundur.

Dubai u bashkua me Emiratet fqinje për të formuar Emiratet e Bashkuara Arabe në Dhjetor 1971. Në atë kohë, askush nuk mund ta kishte parashikuar zhvillimin e tij.

Ndërkohë nafta e gjetur në këtë rajon tregonte se pasuri të paimagjinueshme ishin vendosur aty për ta shndërruar atë që kishte qenë për shekuj me radhë një cep i qetë i botës arabe, me një popullsi prej vetëm 86,000 banorë, në diçka krejt më moderne, një trillim shkencor, me pothuajse tre milion banorë.

Ndërkohë përmes fotove të publikuara së fundmi në mediat e huaja duket momenti i transformimit të Dubait nga shkretëtira në qendër globale.

g.kosovari