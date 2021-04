Shkëlzen Berisha ankohet se kryeministri Rama po largon punonjësit vendas nga Shqipëria.

“Ne u vjedhim te huajve vendet e punes jashte, ata na vjedhin ne, vendet e punes ne Shqiperi– Ekonomia sipas Rames”, shkruan Shkëlzeni, që me sa duket ka probleme me punonjësit e dyqanit të të brendshmeve të së dashurës së vet Armina, në Bllok.

Kjo e fundit ka postuar disa foto nga dyqani, duket se puna ka rënë. Nëse në pushtet vjen Lulzim Basha, me siguri edhe dyqani i tyre do të lulëzojë sërish, pasi njerëzit do të kenë më shumë lekë për të shpenzuar./ b.h