Për disa ditë me radhë, Françeska Jace na tregoi me anë të postimeve në rrjete sociale se ka nisur pushimet luksoze në Maldive.

Gjatë kësaj periudhë, ish-banorja e “Big Brother” nuk i ka kursyer fotot e videot seksi, ashtu siç bëri edhe sot.

Modelja publikoi në llogarinë e saj në Instagram një foto, ku në plan të parë vuri të pasmet bombastike teksa ka pozuar para kamerës e ulur në një shilarëse.

Ajo shihet pa make up, me flokë të lëshuar të çrregullt, si dhe me një palë syze.

Kjo duhet të jetë një ndër fotot që ajo ka realizuar gjatë kohës që ka qenë në Maldive, sepse tashmë Jace është kthyer në Tiranë.

Madje pak orë më parë, ajo ka publikuar në Instastory edhe disa video, ku tregon se është tek “Liqeni Artificial” i Tiranës.

Në video ajo shfaqet me veshje sportive dhe me një kapelë rozë në kokë.

Franceska ka treguar se dëshiron të bëhet pjesë e politikës, duke kandiduar si deputete në Vlorë.

