Një numër i madh i harabelave të ngordhur mund të shiheshin këtë mëngjes në Bllokun Pesë në Podgoricë, kryeqytet i Malit të Zi.

Zogjtë e ngordhur janë në trotuare, zona të gjelbërta, në shtrirje nga Pazari deri në Qendrën Shëndetësore në atë vendbanim. Një numër i madh zogjsh gjithashtu ngordhën në Fakultetin Ekonomik, në Zabjelo, në Tuzi, shkruan Vijesti.me.

Ornitologu i Qendrës për Mbrojtjen dhe Studimin e Zogjve (CZIP) Bojan Zekoviç tha se stuhia ishte shkaku i ngordhjes së zogjve.

“Stuhia, e sigurt. Tani harabelët kanë mbaruar foletë dhe po mblidheshin në tendë natën në kopetë e mëdha. Kjo u jep atyre mbrojtje nga grabitqarët dhe i bën ata më të sigurt, por jo nga fatkeqësi të tilla. Duke pasur parasysh ndryshimin e klimës dhe rritjen e ngrohjes globale kështu, me më shumë energji në ajër, stuhitë do të jenë më të forta dhe më shkatërruese, dhe këto skena do të jenë më të shpeshta”, tha Zekoviç.

/e.rr