Dëbora ka mbuluar pjesë të Sirisë, Libanit, Jordanisë, Libisë dhe Izraelit duke mbuluar zona që prej vitesh nuk e shihnin mantelin e bardhë. Libani ishte ndër më të prekurit pasi vendi u godit nga Stuhia Joyce që solli erëra të furishme deri në 62 milje në orë, ndërsa nga stuhia u përfshinë edhe zonat bregdetare.

Në malet e provincës Sweida të Sirisë, bora shkonte deri në 15 centimetra, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve shtetërore SANA, ndërsa reshje pati edhe në kryeqytetin Damask. Universiteti i Damaskut anuloi provimet afatmesme të planifikuara për të mërkurën dhe të enjten në të gjitha degët e tij rreth Sirisë për shkak të kushteve ekstreme të motit.

Vjen mes një dimri me mot të ftohtë të paarsyeshëm që gjithashtu shkaktoi reshje dëbore në Irak muajin e kaluar dhe do të vazhdojë gjatë fundjavës në shumë vende. Bora e rrallë në këto vende vjen mes një dimri me mot të ftohtë që solli dëborë edhe në Irak muajin e kaluar dhe që do të vazhdojë gjatë fundjavës në shumë vende.

