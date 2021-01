Specialistja e psikiatrisë është në detyrë mëngjesin tjetër dhe për këtë arsye, përshpejton.

Rruga që të çon nëpër qytet, është pak pas orës 11:00.

Eni, siç njihet me dashuri, humbet kontrollin e makinës së saj në Ammerländer Heerstrasse, godet një trafik ndarëse dhe përplaset me forcë me një shtyllë betoni. Sipas dëshmitarëve okularë, makina ngrihet, fluturon nëpër ajër dhe përplaset në tokë duke krijuar një pellg.

Ata që i vijnë në ndihmë përpiqen ta ringjallin pasi e nxjerrin nga rrënojat. Pas disa minutash ajo ka përsëri pulsin e saj dhe shkon në klinikë, por Eni humbet luftën më pas, shkruan Bild. Zemra e saj pushon së rrahuri rreth orës 3 të mëngjesit ndërsa aksidenti u regjistrua rreth orës 23:00 të natës së shkuar.

“Ajo ishte një yll, shkëlqente, lëshonte lumturi dhe dashuri kudo”, thotë partneri i saj Thorsten Wassermann, 48-vjeç për BILD. Mjeku dhe ajo kanë qenë çift për katër vjet. “Ne dëshironim të martoheshim, të kishim fëmijë…”

Eni, e cila u largua nga Shqipëria në vitin 2016 për të kryer specializimin për mjekësi në Gjermani, preku zemrat e shumë njerëzve.

“Ajo ishte një kolege e imja. Ajo ka ndihmuar shumë njerëz. Po shpërthente nga energjia e jetës … ”, shkruan Andreas T. në Facebook.

“Ajo zotëronte rrjedhshëm pesë gjuhë dhe mësoi gjermanisht të përsosur brenda një viti”, thotë Wassermann. “Por ishte gjithmonë e rëndësishme për të që t’i afronte njerëzit më afër vendlindjes së saj: Shqipërinë, një vend ku familja ka rëndësi“.

Po hetohet nëse shkaku i aksidentit ishte rrëshqitja, shpejtësia e tepërt ose të dyja.