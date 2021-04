Ditët e fundit, janë të paktën dy raste të konfirmuara, që njerëz të LSI-së me lista në dorë, shpërndajnë para për vota.

Ilir Meta, që ulëret nga mëngjesi në darkë se do iu presë duart atyre që blejnë vota, nuk ka bërë ndonjë reagim.

Me ironi, në rrjetet sociale bëhet humor, me faktin se Ilir Meta në fakt tani s’do të merret prapë me Monikën, pas problemeve të Vlorës.