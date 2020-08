Vijon puna intensive për dy sheshet më të reja rekreative pranë rrugës “Frosina Plaku” në kryeqytet!

Ekipet e terrenit janë aktualisht në fazën e gërmimeve, konturimeve, riparimeve ndërtimore dhe mbushjeve e nivelimeve të shtresave ekzistuese, ndërsa do të vijojnë më tej me procese të tjera, derisa këndet që do të mbushen me lodra, të jenë gati për fëmijët e lagjes.

Hapësirat e reja rekreative do të plotësojnë nevojat e të gjithë grupmoshave të komunitetit në këto zona me module e lodra për fëmijë e hapësira çlodhëse për të rritur, si stola, hije e sheshe.

Bashkia e Tiranës i kushton një vëmendje të veçantë fëmijëve të kryeqytetit, por edhe prindërve e gjyshërve të tyre, duke u krijuar hapësira ku mund të kalojnë disa orë argëtimi dhe qetësie pranë shtëpive të tyre.

/a.r