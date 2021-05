Policia e Londrës sekuestroi një sasi rekord prej 5.8 milionë paund në para të thata, pas një operacioni të madh droge, që çoi të premten në dënimin e tre personave.

Sipas shtypit vendas, të arrestuarit gjatë deklaratës së tyre në polici kishin thënë se ishin aq shumë para sa nuk dinin se si t’i shpenzonin.

Oficerët që ruanin një shtëpi në Fulham kishin parë një burrë, Ruslan Shamsutdinov, ndërsa po largohej nga shtëpia me çanta të rënda të cilat i mbante me vështirësi. Burri u arrestua pasi ngarkoi çantat me para në një makinë.

Më pas efektivët nisën kontrollet dhe brenda në shtëpi gjetën 5.8 milion paund. “Sekuestrimi i një shume të madhe parash”-raporton CNN, ndodhi më 5 qershor të vitit të kaluar, “por vetëm tani është zbuluar nga autoritetet”.