Ish-ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini ka habitur sot ndjekësit e tij, sidomos ata shqiptarë, duke zbuluar se mban një suvenir të vyer shqiptar në shtëpinë e tij.

Kreu i partisë së ekstremit të djathtë Lega Nord ka publikuar një foto nga banesa e tij, mirëpo, vëmendjen e të gjithëve e ka marrë një detaj i veçantë i vendosur mbi raftin e dhomës.

Ajo që nuk mund t’i shpëtonte të askujt ishte një qeleshe tradicionale shqiptare, me shqiponjë dhe shkrimin “ALBANIA”. Ngjitur me këtë qëndron edhe një foto e tij me vajzën e tij Mirta.

“Mirëmëngjesi miq. Sot do të jem në Lampeduza. Italia dashuron dhe mbrohet, kufijtë mbrohen”, shkruante Salvini në foton e publikuar.

Matteo Salvini nuk është cilësuar gjatë viteve të fundit si një ndër politikanët më të afërt me Shqipërinë. Ai ka paralajmëruar herëpashere edhe dëbimin e emigrantëve të paligjshëm nga Italia.

Por ai ishte ndër të parët në Itali që falënderoi Shqipërinë për dërgimin e mjekëve gjatë pandemisë dhe premtoi një vizitë në Tiranë pasi të mbaronte emergjenca.

/e.rr