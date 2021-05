Vizita e kryeminsitrit Rama në Firence, vetëm pak ditë pas fitores së mandatit të tretë, nuk i ka shpëtuar vëmendjes së shqiptarëve që jetojnë në Itali.

Albert Muça, një prej kuzhinierëve shqiptar të famshëm të zonës së Firences, që prej 20 vitesh i është përkushtuar kulinarisë, ka publikuar një foto me Kryeministrin Rama.

“Con Il grande”, (shqip: Me të madhin) eshte dicitura qe ka perzgjedhur kuzhinieri shqiptar i lindur ne Kavaje, per te postuar foton me drejtuesin e qeverise shqiptare./ b.h