Në Ditën Ndërkombëtare të Zjarrfikësve, kryeministri Edi Rama vjen me një mesazh kushtuar punonjësve që luftojnë çdo ditë me flakët.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ kreu i qeverisë ka falënderuar për punën e tyre zjarrfikësit për sakrificën për të ndihmuar qytetarët, aq më tepër në këtë kohë pandemie.

MESAZHI I RAMES

NDERIM ZJARRFIKËSVE me këtë tekst dhe fotoalbum të postuar nga DPTRRSH:

4 Maji, është Dita Ndërkombëtare e Zjarrfikësve dhe gjejmë rastin të falenderojmë të gjithë zjarrëfikësit shqiptarë për punën dhe sakrificat që bëjnë për t’iu ardhur në ndihmë çdo qytetari a komuniteti në nevojë, sidomos gjatë kësaj periudhe sfiduese të emergjencës COVID19!👏👏🙏

Zjarrfikësja ZIS 150, me patentë sovjetike, prodhuar me licensë të ZIS në Kinë me emrin Jieng Fang CA10 prej vitit 1965! 🚒 Në Shqipëri i shërbeu Ushtrisë nga viti 1967.👨🏼🚒 Mjeti RETRO ka impiante origjinale dhe u restaurua nga Mehdi Halilaj (dhe ekipi i tij) për koleksionin RON & Koleksionin e parë Zyrtar Shqiptar RETRO!

Vite punë, orë pune pa fund për t’ja rikthyer publikut siç ka qenë në ditën e parë kur ka dalë në shërbim! Investim privat nga koleksionisti Arben Prrenjasi enkas për eventin N’Gaz, Nata Gala ®️etro dhe 20-vjetori i DPSHTRR! 👏💛

