Kejvina Kthella ka bërë publike mesazhet, me anë të të cilave, ish-velina bën me dije se është kërcënuar.

Në fotot e publikuara nga Kthella në Instastory, shihet se si një person i kërkon ish-velinës të kalojë një natë me të ose t’i japë para, në mënyrë që ai të mos i publikojë videot dhe fotot, në të cilat ai pretendon se shfaqet Kejvina.

“Do ta nxjerr kete foto ne çdo rrjet social ose q* me mua ose do me japesh lek, kam dhe nje video, po nuk besove ta dergoj,”– shkruhet në një mesazh të publikuar nga vetë Kthella.

“Ça bën ky, presion?”- shkruan Kejvina krah fotos së publikuar.

Në postime të tjera, ish-velina ka publikuar mesazhe nga persona të ndryshëm, të cilët i kërkojnë Kejvina Kthellës të kalojë një natë me ta, në këmbim të shumave të majme parash, si 5 mijë euro, 10 apo 20 mijë.

“Sa lek pate natën nëse s’gaboja 5000 apo..,”- shkruan një person të cilin më pas Kejvina ia tregon dhe profilin e Instagramit.

“Me tha Olti qe ma le per 5 mije euro, eshte e vertete?”- është një nga mesazhet e shumta qe ka publikuar Kejvina.