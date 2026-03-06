Janë publikuar pamje të rënda që tregojnë dhunën fizike të ushtruar nga protestuesit e Rrjollit ndaj djalit të trashëgimtarit Fatmir Shpellzaj, brenda ambienteve të TV Klan.
Sulmi është kryer teksa ai priste të dalë babain e tij nga studio e gazetarit Blendi Fevziu, ku kishte shkuar për të sqaruar publikisht origjinën e pronës së familjes së tij në zonën e Rrjollit, në Velipojë.
Fotografitë e publikuara tregojnë qartë mavijosje dhe plagë në disa pjesë të trupit, në krahë, shpatulla dhe këmbë, që sipas familjes janë pasojë e një sulmi fizik të organizuar nga persona që pretendojnë bashkëpronësi mbi tokën në Rrjoll, por që nuk disponojnë dokumente ligjore për këto pretendime.
Sipas reagimit të pronarit të tokës, Fatmir Shpellzaj, djali i tij u dërgua menjëherë në Spitalin Nënë Tereza e më pas u transportua me urgjencë drejt Traumës për mjekim të specializuar, për shkak të goditjeve të forta fizikie.
“Kur nuk kanë dokumente, përdorin dhunën”, ka deklaruar Shpellzaj, duke shtuar se ngjarja e fundit tregon se konflikti për pronën në Rrjoll ka dalë tashmë jashtë çdo kufiri dhe nuk është më një debat pronësie, por një çështje serioze e rendit dhe ligjit.
Sipas tij, personat që pretendojnë pronën kanë zgjedhur intimidimin dhe agresionin fizik në vend të rrugës ligjore, ndërsa familja Shpellzaj tregon se disponon dokumentacion dhe të gjithë vendimet e formës së prerë të gjykatave që vërtetojnë pronësinë.
Ngjarja ka rikthyer në qendër të debatit edhe projektin turistik që po zhvillohet në zonë, e cila është marrë përsipër nga kompania Gener 2, e cila si palë e tretë në këtë çështje ka deklaruar se njeh si palë vetëm subjektet që kanë dokumente pronësie të njohura nga gjykatat, teksa avokati Ledio Braho ka apeluar se deri më tani veç z.Shpellzaj ka siguruar gjithë dokumentacionin e njohur nga të gjitha shkallët e gjykatës.
Nga ana tjetër, trashëgimtari i tokës ka denoncuar publikisht edhe kërcënimin ndaj avokates së tij Vasilika Hysi, duke i kërkuar tërheqjen e mbrojtjes.
Në pritje të reagimit të autoriteteve, rasti po trajtohet si një incident serioz që shton presionin mbi institucionet për të hetuar dhe dënuar dhunën.
