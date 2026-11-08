Policia e Tiranës ka dokumentuar përmes fotografive përfshirjen e një 17-vjeçari në sulmin ndaj institucioneve shtetërore, ku dyshohet se ai, së bashku me disa adoleshentë të tjerë, ka goditur me gurë në drejtim të godinës së Kryeministrisë.
Në pamjet e siguruara dhe të dokumentuara nga autoritetet policore, 17-vjeçari shfaqet i veshur me një xhup me kuadrate dhe me fytyrën e mbuluar, teksa së bashku me një grup të rinjsh merr pjesë në hedhjen e gurëve drejt institucionit.
Kujtojmë se, prej pak kohësh tashmë është futur në fuqi ligji që çdo kush sulmon drejt institucioneve shtetërore, do te gjobiten.
Leave a Reply