Shtetasi turk, 36-vjeçari Halil Uçar, i cili mbeti i plagosur mbrëmjen e djeshme në një lokal në zonën e Saukut të Vjetër në Tiranë, nga një bashkëkombës i tij, nuk është treguar bashkëpunues me policinë. I marrë në pyetje nga hetuesit, ai ka pretenduar se nuk e njeh autorin e ngjarjes, dhe se nuk ka asnjë konflikt me të. Policia ka zbardhur të plotë dinamikën e plagosjes, teksa autori dhe i plagosuri kanë qenë në tavolina të ndara, në kate të ndryshme.
Autori, i paidentifikuar me emër, po ashtu turk, pasi ka konsumuar darkën në katin e parë, është ngjitur në kat të dytë dhe ka qëlluar drejt Uçar, duke e plagosur me një plumb në shpatull. Pas ngjarjes është arratisur me shpejtësi.
Policia ka mundur të sigurojë disa foto përmes kamerave të sigurisë dhe po përpiqet të krijojë një identikit të plotë të tij për ta identifikuar. Në vendngjarje dhe te tavolina ku ka konsumuar darkën janë përftuar materiale gjenetike të plota për identifikimin.
Përmes Interpolit po punohet me autoritetet turke për të sqaruar jo vetëm identifikimin, por edhe problemet që mund të kenë pasur. Nuk përjashtohet mundësia e ndonjë hakmarrjeje të mundshme për konflikte të tyre në Turqi.
