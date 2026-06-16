Peshkaqenët po dalin çdo herë e më shumë në bregdetin e jugut. Në rrjetat e peshkatarëve të Borshit ka rënë një peshkaqen i tipit dhelpër me gjatësi afro 2 metra dhe peshë rreth 35 kilogramë.
Sipas peshkatarëve, bëhet fjalë për një ekzemplar që haset në brigjet shqiptare, çka ka ngjallur interes të madh mes banorëve dhe pushuesve në këtë zonë.
Menjëherë pas nxjerrjes së peshkut në breg, dhjetëra persona janë afruar për ta parë nga afër dhe për të fotografuar kapjen e këtij peshkaqeni.
Peshkatarët shprehen se, ndonëse deti Jon është i pasur me specie të ndryshme, raste të tilla mbeten të rralla.
Leave a Reply